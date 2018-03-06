В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма на высоту более двух километров

Сильное извержение зафиксировано на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии, над кратером поднимается столб дыма и пепла на высоту около 2,3 тысячи метров, сообщило во вторник главное метеорологическое управление страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

По данным японских СМИ, извержение вулкана привело к отмене не менее 44 рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорт Кагосима, который считается вторым по уровню загруженности на острове Кюсю.

Последнее извержение вулкана Симмоэ, в районе которого проходили съемки пятого фильма о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды", было зафиксировано 1 марта текущего года.