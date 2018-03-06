Запущенный SpaceX испанский спутник вышел на орбиту

Компания SpaceX во вторник успешно вывела на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6 весом около 6 тонн с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Как передает Арменпресс, об этом компания сообщила в Twitter.

"Подтверждаем успешный выход на геостационарную орбиту Hispasat 30W-6", - говорится в заметке.

В компании заявили, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала SpaceX. Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки.

