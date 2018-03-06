Столтенберг: НАТО сохранит присутствие в Ираке по просьбе официальных властей

НАТО сохранит присутствие в Ираке и продолжит оказывать поддержку ВС страны в соответствии с запросом Багдада.

Об этом, как сообщил во вторник телеканал Al Sumaria, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, находящийся с официальным визитом в арабской стране.

Заявление генсека прозвучало спустя несколько дней после решения иракского парламента потребовать от правительства обозначить сроки вывода иностранных военных из страны после разгрома террористической группировки "Исламское государство", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы здесь, потому что Ирак этого хочет", - сказал Столтенберг, указав, что альянс получил письменный запрос от премьер-министра Хейдара аль-Абади. При этом он заверил, что НАТО "не задержится слишком долго" в республике и "продолжит подготовку [иракских сил], чтобы не допустить повторного появления ИГ".

В понедельник иракский премьер провел встречу со Столтенбергом в Багдаде, на которой подтвердил важность продолжения сотрудничества с НАТО.





