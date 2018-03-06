Жителям Бельгии по плану ядерной безопасности начнут раздавать йодистые пастилки

Бельгийские аптеки со вторника в соответствии с новым планом ядерной безопасности смогут бесплатно выдавать всем желающим йодистые пастилки, как передает Арменпресс, об этом сообщили накануне вечером бельгийские СМИ.

Согласно публикациям, йодистые пастилки позволяют ограничивать риск развития рака щитовидной железы после ядерных катастроф. Жители зон повышенного риска близ бельгийских АЭС уже пользуются подобной бесплатной услугой. Что касается остальной части страны, то рекомендации иметь в запасе такие пастилки ранее были адресованы детям, беременным женщинам, кормящим матерям, руководителям детских яслей, школ и других коллективов.