Правительство обсудит вопрос приостановления решения об отпусках лекарств по рецептам

Правительство Армении обсудит вопрос отмены решения об отпусках лекарств по рецептам. Как сообщает «Арменпресс», проект решения включен в повестку дня 6 марта.

Согласно проекту решения предусматривается приостановить действие решения правительства от 9 ноября 2017 года “О признании утратившим силу решение N1402 от 1 октября 2017 об отмене решения правительства N759 от 14 августа 2001 года порядке формы рецептов, выписки рецептов, отпуске лекарств” до 1 октября 2018 года, а по части инъекционных препаратов – до 1 июля 2018 года, за исключением наркотических и психотропных средств, предоставляемых бесплатно средств, а также антибактериальных препаратов, противогрибковых, антивирусных средств, иммуноглобулинов и вакцин.

Целью законопроекта является создание плавного перехода в новое регулирующее поле выписки лекарственных рецептов и их отпуска из аптек.

Согласно обоснованию, после принятия решения, в результате предпринятых мер по ознакомлению населения и специалистов в области здравоохранения выяснилось, что одновременное, с 28 февраля, применение рецептов вызовет определенные проблемы как у населения, так и у врачей и сотрудников аптек. Потому был разработан график постепенного перехода. Принятием законопроекта предполагается снизить возможные неудобства населения и нагрузку врачей.