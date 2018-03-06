Директором Матенадарана избран Ваган Тер-Гевондян

Директором фонда “Научно-исследовательский институт древних рукописей им. Месропа Маштоца “Матенадаран” избран Ваган Тер-Гевондян.

Как сообщает Арменпресс», 6-го марта, на заседании Совета попечителей фонда, исполняющий обязанности директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян был единогласно, 19-ю голосами избран на должность директора.

Совет попечителей фонда “Научно-исследовательский институт древних рукописей им. Месропа Маштоца “Матенадаран” объявил открытый конкурс на вакантное место директора фонда. Необходимые документы для участия в конкурсе необходимо было представить до 23 февраля 2018 года. Заявление на занятие должности директора представил лишь временно исполняющий полномочия директора Ваган Тер-Гевондян.