Вопрос членства Армении в надгосударственных международных организациях будет вынесен на референдум: НС обсуждает законопроект о референдуме

НС Армении обсуждает проект нового закона «О референдуме». Проект представил основной докладчик, первый заместитель министра юстиции Артур Ованнисян.

Докладчик уточнил, что закон регулирует принципы проведения референдума, право на участие в нем, вопросы, выносимые на референдум, порядок вынесения проекта на референдум, публикации проекта, организации референдума и т.п.

«В референдуме могут принять участие граждане РА, достигшие 18 лет. Не могут участвовать лица, признанные судом недееспособными, а также осужденные по тяжким и особо тяжким преступлениям после вступления приговора в законную силу и отбывающие наказание», передает «Арменпресс».

Заместитель министра уточнил также вопросы, которые могут быть вынесены на референдум. В частности, это проект Конституции, проекты изменений в статьях Конституции, участие Армении в надгосударственных международных организациях, а также вопросы изменения территории Республики Армении.

На референдум могут выноситься проекты законов, разработанные в порядке гражданской инициативы, если НС отказало в их принятии. Согласно части 2 статьи 204 Конституции, законы, принятые референдумом, могут изменяться только в результате референдума.

А. Ованнисян отметил, что право на вынесение на референдум проекта Конституции Армении имеют минимум треть от общего числа депутатов, правительство РА или минимум 200 000 граждан с правом голоса. «Проект представляется в НС Армении, который в определенном законом порядке в двухмесячный срок обсуждает его и выносит решение. Решение о вынесении считается принятым, если за него проголосовали минимум две трети от общего числа парламентариев», - уточнил А. Ованнисян.

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и защите прав человека дала положительное заключение и включила проект в повестку дня пленарной сессии. Он будет обсуждаться на внеочередном заседании, созванном правительством 6 марта.