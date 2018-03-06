Мун Чжэ Ин: поездка делегации Южной Кореи в КНДР открывает путь к миру и процветанию

Визит спецпосланника президента Южной Кореи в КНДР открывает путь к миру и процветанию на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе посещения Военной академии Сеула.

"Вчера в Северную Корею отправилась делегация во главе со специальным посланником. Эта поездка открывает путь к миру и процветанию с верой в то, что мы своими силами сможем достичь главной цели - установления мира и денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

В то же время южнокорейский лидер отметил, что продолжит укреплять военно-политический союз с США в целях самозащиты. "Основа прочного мира - мощная военная сила и высокая обороноспособность, нетерпимость к провокациям. Без мощных вооруженных сил невозможно ни установить мир, ни поддерживать его", - считает президент.

Он подчеркнул важность диалога с КНДР, но при этом заметил, что Южная Корея всегда должна быть готова к худшему варианту развития событий. "Необходимо говорить с Пхеньяном о денуклеаризации. Но в то же время необходимо наращивать эффективные средства противодействия Северу и его ракетам", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он также заявил о намерении "заручиться полной поддержкой со стороны соседних стран и международного сообщества ради мира на Корейском полуострове".





