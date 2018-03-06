Посол Армении в ФРГ выступил с докладом в кельнской академии им. Томаса Мора

3 марта посол Армении в ФРГ Ашот Смбатян принял участие в работе и выступил с докладом в академии им. Томаса Мора г. Кельна на ежегодной конференции, которая в этом году была посвящена Армении. Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации МИД РА.

На однодневной конференции “Армения сегодня” выступили представители политических и академических кругов Германии.



В своем слове посол Смбатян отметил, что Армения, находящаяся на геополитическом перекрестке, воспринимается как удачный пример не столкновения интересов крупных игроков, а как надежный партнер, ведущий сбалансированную внешнюю политику.

А. Смбатян обратился к деструктивной внешней политике Турции в вопросе подписания протоколов о нормализации армяно-турецких отношений. Посол отметил, что десятилетие спустя после подписания Цюрихских протоколов армянская сторона, столкнувшись с неприемлемыми для нее предусловиями Турции, была вынуждена аннулировать их.

На конференции выступили также начальник отдела Южного Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаель Зиберт, журналист, теолог, пресс-атташе Конференции католических епископов Германии Матиас Коп, писатель Доган Аханли и др.

Были обсуждены вопросы, касающиеся геополитического положения Армении, ее отношения с соседями, усилия, направленные на мирное разрешение карабахского конфликта, роль ААЦ в в сохранении памяти о Геноциде, перспективы имеющей богатое христианское наследие Армении как возможного моста с Европой, экономические, политические и общественные возможности и вызовы.