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В 10 общинах Араратской области 11 марта состоятся выборы в ОМС


В девяти общинах Араратской области – Ехегнаване, Дарбнике, Зораке, Хачпаре, Хайанисте, Низами, Норамарге, Саят-Нове и Сисе – 11 марта состоятся выборы в органы местного самоуправления. В общине Сипаник в этот день состоятся лишь выборы Совета старейшин.

Как сообщает «Арменпресс», в Норамарге на должность руководителя общины выдвинуты 3 кандидата: Армен Геворгян, Арман Тадевосян и Арсен Каграманян. В остальных 8 общинах – по одному кандидату: в Ехегнаване – Овсеп Казарян, Дарбнике – Давид Гзирян, Зораке – Манук Малоян, Хачпаре – Казар Мартиросян, Хайанисте – Балабек Саркисян, Низами – Арутин Карапетян, Саят-Нове – Размик Алавердян и в Сисе – Армен Егьян.

Лилит Мачкалян


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