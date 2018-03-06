В ООН заявили о продолжении этнических чисток в Мьянме

Этнические чистки и изгнание из своих домов представителей народности рохинджа в Мьянме продолжаются, несмотря на призывы ООН к правительству страны обеспечить гуманитарный доступ в штат Ракхайн. Об этом, как сообщило во вторник агентство France-Presse, заявил помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор.

"Этническая чистка народности рохинджа в Мьянме продолжается", - приводит агентство его слова. Гилмор также отметил, что притеснение сопровождается "кампанией террора и голода", чтобы заставить людей покинуть свои дома, передает Арменпресс.

По данным ООН, из Мьянмы в Бангладеш бежали около 690 тыс. рохинджа.