Комитет по госдоходам предотвратил попытку реализации крупной партии фальшивого коньяка

В рамках контрольных мероприятий Комитета по госдоходам при правительстве РА в Ереване, на днях была предотвращена попытка реализации партии фальшивого коньяка. Была получена оперативная информация, что житель Еревана Асатур Асатрян занимается изготовлением, разливом и реализацией фальшивых коньяков. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации Комитета.

В результате оперативно-следственных мероприятий было получено подтверждение: в одном из павильонов т/ц «Малатия 92» были обнаружены предметы, необходимые для производства коньяка, а также 103 бутылки коньяка сомнительного происхождения, пустые бутылки, коробки, коньячный спирт и пищевые добавки. Фальшивая продукция релизовалась в павильонах, арендованных и/п Карине Микаелян, женой Асатура Асатряна. Обнаружены также фальшивые этикетки известных фирм-производителей. Составлен протокол. Нарушителем закона представлены заявление и объяснительная, а также готовая к продаже фальшивая продукция и сырье для экспертизы. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются для выявления всех обстоятельств незаконной деятельности.

Еще один случай незаконного предпринимательства - в Ереване обнаружен незарегистрированный цех по производству деревянных дверей. В помещении площадью 50 кв.м. обнаружены сырье, материалы, а также готовая продукция. По предварительным сведениям, реализовано продукции на 220 000 драм.

На дороге Ереван-Цахкадзор обнаружен незарегистрированный ночной клуб. В отношении владельца за нарушение налогового законодательства возбуждено административное дело, деятельность клуба прекращена.

Во всех случаях рассчитывается размер нанесенного государству ущерба.