Казахстан подтвердил проведение встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии 16 марта

Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане состоится 16 марта. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"Согласно информации, полученной от стран - гарантов Астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе переговоров участники планируют "проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, а также наметить дальнейшие совместные действия".

Как пояснили в пресс-службе, министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон. "По информации от МИД РФ, на встречу будет приглашен специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура", - сообщили в ведомстве.