Похищенный и обнаруженный шедевр М. Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары» вновь будет выставлен для осмотра ценителями искусства

Шедевр Михаила Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары» снова в Армении и вскоре вновь будет доступен ценителям искусства.

Полотно было украдено в 1995 г. из Музея русского искусства (Коллекция профессора А. Абраамяна) в Ереване и объявлено в международный розыск. Найдено в марте 2017 г. в плохом состоянии, поврежденным и разрезанным. Реставрация была проведена в Третьяковской галерее под руководством Инны Соловьевой.

15 ноября 2017 в Москве в Дни Армении в России, во Врубелевском зале Третьяковки президент России В. Путин вручил его президенту Армении С. Саргсяну.

Полотно вернулось в Ереван и было передано хозяину – Музею русского искусства, сообщила «Арменпресс» директор музея Марина Мкртчян, которая высоко оценила работу реставраторов и поделилась радостью по поводу возвращения шедевра русской живописи.

В музее разработан цикл мероприятий под названием «Возвращение похищенного «Врубеля». 16 марта в Театре оперы и балета им. А. Спендиаряна пройдет литературно-музыкальный вечер «Лермонтов-Рубинштейн-Врубель», на который приглашена и реставратор И. Соловьева.

20 марта в музее откроется выставка под названием «Возвращение похищенного «Врубеля», которая расскажет об истории создания картины.

Снят документальный фильм и художественный ролик, по теме картины выпущены сувениры.

Анна Гзирян