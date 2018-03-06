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Перевал Варденяц труднопроходим


Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 09:30 6 марта перевал Варденяц труднопроходим из-за метели.

Как сообщили  «Арменпресс»   в службе информации министерства, на автодороге Артик-Алагяз местами гололед.

Дорожные строители проводят работы по очистке трасс и обработке их песком и солью.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.




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