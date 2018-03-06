СМИ: Ким Чен Ын договорился с посланниками лидера Южной Кореи относительно саммита

Лидер КНДР Ким Чен Ын и члены посетившей Пхеньян южнокорейской делегации договорились работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также обсудили возможность проведения саммита лидеров двух стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын "обменялся мнениями по проблемам снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове, активизации диалога и разносторонних контактов, сотрудничества и обменов", говорится в сообщении агентства. Встреча руководителя КНДР со специальными посланниками президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прошла "в искренней атмосфере", отмечает ЦТАК.

"Ким Чен Ын узнал от южнокорейского спецпосланника о намерениях президента Мун Чжэ Ина относительно саммита, после чего [стороны] обменялись мнениями и достигли удовлетворительного соглашения", - пишет агентство. Лидер КНДР "отдал важные распоряжения в соответствующих областях для немедленной реализации соответствующих шагов", подчеркивается в сообщении.

Агентство не уточняет, обсуждались ли в ходе встречи ракетная и ядерная программы КНДР. Других подробностей не приводится. Представители администрации Мун Чжэ Ина также пока не разглашают подробности относительно переговоров, ссылаясь на то, что еще не получили подробный отчет о встрече.

Представительная делегация из Южной Кореи прибыла в Пхеньян с двухдневным визитом в понедельник. В нее входят 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.