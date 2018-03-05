Путин и Макрон договорились содействовать процессу урегулирования сирийского конфликта

Президент России Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Сирии в контексте международных усилий по ликвидации очагов терроризма и обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Подчеркнута важность последовательной имплементации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, включая эвакуацию мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, оказание медицинской помощи пострадавшему населению", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях в целях содействия процессу урегулирования сирийского конфликта", - подчеркивает Кремль.