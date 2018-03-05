Президент Армении присутствовал на премьере документального фильма «Архитекторы отрицания»

Президент Армении Серж Саргсян вместе с супругой Ритой Саргсян 5 марта присутствовал в кинотеатре «Москва» на премьере документального фильма «Архитекторы отрицания».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, фильм основан на исследованиях историков и документальных историях очевидцев геноцида.

В фильме есть свидетельства экспертов, представляющих историю «отрицания» истории этнических чисток и преступлений против человечности в разных частях мира.