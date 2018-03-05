В Ереване состоялась премьера документального фильма о Геноциде армян «Архитекторы отрицания»

Документальный фильм «Архитекторы отрицания» основан на исторических исследованиях Геноцида армян и рассказах выживших. Фильм осуждает как Геноцид армян, так и этнические чистки, которые происходят сегодня в разных частях мира. Как сообщает Арменпресс, актер, кинорежиссер, телеведущий Дин Кейн и лауреат премии «Эмми» Монтел Уильямс 5 марта на пресс-конференции рассказали о фильме.

«Монтель - мой хороший друг, но у нас часто бывают разногласия в вопросах политики. Несмотря на наши разногласия, есть один вопрос, о котором мы единодушны. Это то, геноцид – неправильное явление, его следует назвать геноцидом и его необходимо признать. Именно поэтому мы решили рассказать миру о Геноциде армян», - сказал Дин Кейн.

По словам Уильямса, когда Дайн Кейн представил свой проект, он спросил, что такое Геноцид армян. «В то время я думал, что в течение двадцати двух лет я был военным, я считаю себя военным историком. Во время моей программы я говорю о многих вопросах и не знаю о Геноциде армян, значит, многие об этом не знают. Я понял, что нужно сказать людям, чтобы они узнали об этом факте, поскольку, не будучи признанным, Геноцид армян может привести к другим геноцидам. Хватит, эта проблема должна быть поднята и решена», - сказал Уильямс.

По его убеждению, работа по признанию Геноцида армян также связана с отменой ненависти, поскольку геноцид в конечном итоге является проявлением ненависти к другой стране.

Исполнительные продюсеры выразили надежду, что те, кто будет смотреть фильм, поймут, что если геноцид не будет признан, то он будет продолжаться.

Они подчеркнули, что, разговаривая с обычными американцами, турками, а также с рядом американских политиков, они пришли к выводу, что они восприняли факт Геноцида армян и не отрицали этого.

Фильм снимался более четырех лет. Он был представлен на сотнях телекомпаний, кинотеатров и получил широкий отклик во всем мире. Это единственный фильм, затрагивающий Геноцид армян, где тема Геноцида связана с советской историей Армении, проведены параллели между тем, что произошло в прошлом и во время армянского национально-освободительного движения.

Возможно, что он будет номинирован на «Эмми».