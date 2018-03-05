Президент Армении направил послание по случаю присяги новых членов структуры «Юный Еркрапа»

Президент Армении Серж Саргсяна направил послание по случаю присяги новых членов структуры «Юный Еркрапа».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Уважаемые члены Союза добровольцев Еркрапа,

Уважаемые гости,

Дорогие новые члены структуры «Юный Еркрапа»,

Сердечно поздравляю вас с торжественной церемонией принесения клятвы. Ставшая уже традиционной эта церемония - символическое крещение тех, кто становятся юными Еркрапа. С сегодняшнего дня вы - наши завтрашние граждане, преданные защите Отечества.

Эта церемония происходит 5 марта, в символическую дату - день рождения Национального героя Армении Вазгена Саргсяна. Я верю, что вы верно продолжите великое патриотическое дело Спарапета и добрые традиции Союза добровольцев Еркрапа.

Желаю всем вам с гордостью и честью нести имя «Юного Еркрапа», что в первую очередь являетс ответственностью и обязанностью. Желаю, чтобы вы посвятили свою юношескую силу и энергию патриотическим долам и достигли всё новых успехов».