Глава МИД Армении принял заместителя помощника госсекретаря США по экономическим вопросам и бизнесу

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 5 марта принял заместителя помощника госсекретаря США по экономическим вопросам и бизнесу Брайана МакФиттерса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, Эдвард Налбандян высоко оценил армяно-американское партнерство и подчеркнул важность контактов на высоком уровне, которые дают хорошие возможности для обсуждения двусторонних и многосторонних вопросов повестки дня. В этом контексте министр иностранных дел отметил, что в прошлом месяце в Ереване находилась заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, с которой также были обсуждены возможные пути активизации торгово-экономических связей.

Выразив благодарность за прием, Брайан Макфиттерс отметил: «Экономические и торговые связи помогают формировать союзы и партнерства, и я доволен нашими совместными усилиями по расширению торговли и увеличению американских инвестиций в Армении. Мы хотели бы, чтобы Армения активно использовала возможности, предоставляемые в рамках Обобщенной системы преференций».

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим содействием торгово-экономическим связям, расширением договорно-правовой базы, подчеркнули важность деятельности Армяно-американского совета по торговле и инвестициям и армяно-американской межправительственной комиссии.

Стороны с удовлетворением отметили, что за последние годы объем двустороннего товарооборота увеличился, подчеркнув, что большой потенциал в торгово-экономических отношениях между Арменией и США совместными усилиями возможно будет эффективно реализовать.