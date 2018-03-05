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Мэр Лиона Жорж Кепенекян воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян


Члены делегации, возглавляемой мэром города Лион Жоржем Кепенекяном, находящимся с официальным визитом в Ереване, в сопровождении заместителя мэра Еревана Давида Оганяна, а также членов фракции «Республиканская партия» и «Елк» Совета старейшин Еревана, посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложили венок к памятнику жертвам Геноцида армян и цветы к вечному огню, увековечивающему память Святых Мучеников.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, Жорж Кепенекян посетил также музей-институт Геноцида армян, где ознакомился с экспонатами, сделал запись в книге почетных гостей. 
В сквере Памяти мемориального комплекса мэр Лиона посадил ель.

Фото: Геворга Перкуперкяна




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