Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии, как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента.

"В сегодняшнем обращении федеральный президент предложил германскому бундестагу избрать Ангелу Меркель в качестве федерального канцлера в соответствии со статьей 63 Конституции", — приводит газета Zeit слова официальной представительницы Штайнмайера.

Ранее в немецком бундестаге была назначена дата голосования по кандидатуре Меркель и приведения ее к присяге – 14 марта. Выступая в понедельник в Берлине, Меркель призвала сформировать правительство в самое ближайшее время и обещала "через пару дней" приступить к созданию кабинета.

Ранее немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель.