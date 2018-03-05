Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-03-18

ЕРЕВАН, 5 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 марта, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 480.79 драм. Курс евро вырос на 2.20 драмa и составил 592.38 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 8.43 драм. Курс британского фунта вырос на 2.29 драмa и составил 664.21 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 224.49 драмa и составила 20439.79 драм. Цена серебра выросла на 2.00 драмa и составила 254.2 драм. Цена платины сократилась на 15.77 драмa и составила 14963.11 драм.