Иран может начать производство высокообогащенного урана, если США выйдут из ядерной сделки
Тегеран может приступить к производству высокообогащенного урана в случае, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Об этом заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в интервью телеканалу Al Alam.
"В случае, если [президент США Дональд] Трамп выйдет из сделки, Иран может начать 20-процентное обогащение урана в течение 48 часов", - сказал он. Вместе с тем, по словам Камальванди, "Трампу не хватит смелости, чтобы выйти из ядерной сделки".
Кроме того, как считает представитель ОАЭИ, "большая часть американской элиты не поддерживает действия Трампа и находит их неприемлемыми".