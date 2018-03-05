Тысячи домов в Великобритании после морозов остаются без воды и без света

Тысячи зданий в Лондоне и в графстве Кент остались в ночь на понедельник без водоснабжения из-за прорыва труб вследствие морозов, сообщила британская водопроводная компания Thames Water.

Перебои с водоснабжением отмечены и в других регионах Великобритании: в округе Мидландс, в Уэльсе и в Шотландии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Начало рабочей недели не способствует налаживанию ситуации: из-за повысившегося спроса, водопроводные компании предупреждают о слабом напоре воды и призывают население по возможности экономить ее.

В Лондоне ночью порядка 20 тысяч зданий остались без воды, из-за этого некоторые школы не открылись в понедельник.

В Уэльсе, между тем, тяжелые погодные условия сохраняются: из-за мороза и снега были отменены занятия в сотне школ, в графстве Камбрия военные вертолеты вынуждены доставлять продовольствие, воду и уголь и предметы первой необходимости жителям, некоторые из которых остаются без света уже несколько дней.

В Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии все еще действуют предупреждения о повышенной опасности в связи с непогодой.

Железнодорожное движение по всей стране пока осуществляется с перебоями: на выходных большинство железнодорожных компаний призывали отложить все поездки, кроме самых необходимых, до будних дней, однако и сейчас многие поезда отменяются и задерживаются.