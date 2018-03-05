TripAdvisor назвал лучшие мировые пляжи 2018 года

Сервис для путешественников TripAdvisor составил топ-25 пляжей мира на основании отзывов и оценок пользователей по номинациям "Лучший пляж", "Лучший отель" и "Перспективное направление". В рейтинг вошли пляжи Бразилии, Кубы, Испании, США, Ямайки, Доминиканы и не только, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Возглавил топ пляж Грейс-Бей (Grace Bay) на островах Теркс и Кайкос, часть островных территорий Британии, расположенных недалеко от Багамских островов.

Пляж внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит длинной береговой линией, мелким белым песком, прозрачной водой и круглогодичным туристическим сезоном.

Второе место в рейтинге занимает пляж Baia do Sancho на архипелаге Фернанду-ди-Норонья (Бразилия). Это около 20 островов вулканического происхождения, при этом людьми населен только один, самый большой.

Прибрежная территория привлекает китообразных, дельфинов и морских черепах, поэтому с 2001 года архипелаг входит в список ЮНЕСКО.

Замыкает тройку лидеров пляж Варадеро (Varadero Beach), расположенный на полуострове Икакос (Куба), уходящем в Атлантический океан на 20 километров.

Пляж тянется узкой полоской, расширяясь до километра в самой широкой части. В 1992 году внесен ЮНЕСКО в список самых чистых пляжей мира.

Лучшим пляжем, расположенным в континентальной Европе, стал Ла-Конча (La Concha Beach) в городе Доностия-Сан-Себастьян (Испания). Один из самых известных пляжей в стране имеет форму ракушки за что и получил одноименное название.

Этот пляж, занимающий шестое место рейтинга TripAdvisor любят не только отдыхающие, но и спортсмены–серфингисты.