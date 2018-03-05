Партия президента Сербии выиграла выборы в парламент Белграда

Движение президента Сербии Александра Вучича выигрывает выборы в скупщину (представительный орган власти) Белграда, сообщил городской избирком по данным подсчета бюллетеней с 71,39% участков.

Всего 1,6 миллиона жителей Белграда обладали правом голоса, явка составила свыше 50%. Голосование проходило в минувшее воскресенье. За 110 мест в столичном нормотворческом органе боролись 24 партии и движения, четыре из которых по предварительным данным прошли порог в 5%. Избиркоме отметил, что серьезных нарушений в ходе периода предвыборной тишины и голосования не зафиксировано, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Больше всего поддержки получило движение "Александр Вучич — потому что любим Белград", за которое проголосовали 45,6% избирателей ", — сообщил избирком.

Согласно сербскому законодательству, после провозглашения окончательных результатов, в течение 15 дней будет формироваться новый созыв городской скупщины, затем у депутатов будет еще 30 дней, чтобы выбрать из своих рядов нового градоначальника Белграда.