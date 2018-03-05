Лыжнику Сергею Микаеляну сделают операцию в Ереване

Ведущий лыжник Армении Сергей Микаелян не смог принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за обострившейся травмы коленного сустава. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в ближайшее время спортсмена должны прооперировать в Ереване.

"Врачи дают хорошие прогнозы. После операции я примерно через 1,5 месяца должен полностью восстановиться. Пару недель буду ходить с костылями, делая упражнения для рук. Затем начну ходить самостоятельно, после чего приступлю к полноценным тренировкам. Спортсмены с подобными травмами успешно продолжают карьеру в футболе и других видах спорта", - рассказал Сергей Микаелян в беседе с пресс-службой НОКА.

Главный тренер сборной Армении по лыжным гонкам, отец Сергея Артур Микаелян сообщил, что 10-11 марта в Ашоцке пройдет республиканское соревнование среди юношей и молодежи, входящее в календарный план Международной федерации (FIS).

" Новый сезон планируем начать с 10 мая", - сказал наставник.