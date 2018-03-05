Уполномоченный по вопросам равноправия полов германского федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Кристин Розе-Мёринг призвала внести изменения в национальный гимн страны, чтобы сделать его "гендерно-нейтральным". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета Die Welt.

По ее информации, предложение сделано по случаю предстоящего Международного женского дня. Розе-Мёринг направила соответствующий правительственный циркуляр сотрудникам министерства, которое возглавляет ее коллега по Социал-демократической партии Германии Катарина Барлей.

Чиновница предложила внести не менее трех изменений в текст, написанный поэтом Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году. В двух местах слово "Отечество" предлагается заменить словом "Родина" (Heimatland вместо Vaterland), а строку "братски сердцем и рукой", по мнению Розе-Мёринг, следует изменить на "смело сердцем и рукой" (couragiert вместо brüderlich).



