СМИ: Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста секретаря Демократической партии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста генерального секретаря Демократической партии (ДП). Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство ANSA.

По данным агентства, причиной такого решения стал фактический провал партии на состоявшихся в понедельник парламентских выборах, на которых ДП не преодолела 20%. Ранее политик утверждал, что не уйдет в отставку даже в случае неудачного выступления партии.

Сам Ренци баллотировался по одномандатному округу в верхнюю палату (Сенат) и получил, по предварительным данным голосования, достаточное для этого число голосов. Но вне парламента по результатам выборов оказалась добрая половина министров уходящего правительства.





