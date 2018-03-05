Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

СМИ: Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста секретаря Демократической партии


Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста генерального секретаря Демократической партии (ДП). Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство ANSA.

По данным агентства, причиной такого решения стал фактический провал партии на состоявшихся в понедельник парламентских выборах, на которых ДП не преодолела 20%. Ранее политик утверждал, что не уйдет в отставку даже в случае неудачного выступления партии.

Сам Ренци баллотировался по одномандатному округу в верхнюю палату (Сенат) и получил, по предварительным данным голосования, достаточное для этого число голосов. Но вне парламента по результатам выборов оказалась добрая половина министров уходящего правительства.






Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации