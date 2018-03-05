МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

МАГАТЭ подтверждает исполнение Тегераном своих обязательств в рамках соглашения по иранскому атому, заявил генеральный директор агентства Юкия Амано.

Международное агентство осуществляет мониторинг за исполнением условий СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) более двух лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На сегодня я могу заявить, что Иран выполняет свои обязательства, связанные с ядерной программой", — сообщил Амано в ходе выступления перед Советом управляющих МАГАТЭ в понедельник.

Он отметил, что инспекторы МАГАТЭ получили доступ ко всем ядерным объектам в Иране, которые должны были посетить.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.