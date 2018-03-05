Осада Восточный Гуты: гуманитарный конвой смог войти в анклав

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью вошла на территорию Восточной Гуты - контролируемого повстанцами пригорода Дамаска, где в результате обстрелов с февраля погибли сотни человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Сорок шесть грузовиков, отправленных обществами Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), въехали в осажденный район около полудня по местному времени.

Перед этим единственная за долгое время поставка продовольствия для мирных жителей была осуществлена 14 февраля, и это была небольшая партия продовольствия.

По словам сотрудников ООН, разгрузка займет много часов и, возможно, продлится до ночи.

Колонна вошла в Восточную Гуту во время так называемой гуманитарной паузы, объявленной Россией. В это время должны прекращаться обстрелы пригорода, жертвами которых с середины февраля стали по меньшей мере 719 человек, в том числе большое число детей.