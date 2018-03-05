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Дочь Саддама Хусейна подаст в суд на власти Ирака


Старшая дочь экс-президента Ирака Саддама Хусейна - Рагад, - которой грозит конфискация имущества по решению иракских властей, намерена отстаивать свои интересы в международных судах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом она заявила в понедельник новостному порталу Shafaq News.

"Мы обратимся в международные суды, прибегнем к услугам европейских адвокатов... и подадим иски против мер, незаконно принимаемых действующим правительством, в отношении сыновей бывшего президента Ирака", - сказала она. По мнению Рагад, новые санкции объясняются стремлением политических сил повысить популярность перед запланированными на май парламентскими выборами.

 

 




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