Дочь Саддама Хусейна подаст в суд на власти Ирака

Старшая дочь экс-президента Ирака Саддама Хусейна - Рагад, - которой грозит конфискация имущества по решению иракских властей, намерена отстаивать свои интересы в международных судах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом она заявила в понедельник новостному порталу Shafaq News.

"Мы обратимся в международные суды, прибегнем к услугам европейских адвокатов... и подадим иски против мер, незаконно принимаемых действующим правительством, в отношении сыновей бывшего президента Ирака", - сказала она. По мнению Рагад, новые санкции объясняются стремлением политических сил повысить популярность перед запланированными на май парламентскими выборами.