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Президент Республики Арцах провел совещание по реализации ряда социально- экономических программ


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 5 марта провел рабочее совещание по реализации в республике ряда социально-экономических программ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, особое внимание было уделено процессу восстановления села Талиш.
С соответствующими докладами по вопросам повестки совещания выступили руководители заинтересованных ведомств.
Президент Саакян дал конкретные поручения по надлежащему выполнению обсужденных задач.
В совещании приняли участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.


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