Любое заявление, подрывающее переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту, должно быть осуждено: посол Франции

Любое заявление, подрывающее переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту, должно быть осуждено. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, комментируя недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о претензиях к Еревану.

Посол Франции сказал, что ему известно об этом заявлении, и отметил, что Франция представила свой ответ в своем официальным заявлении.

«Важно подчеркнуть официальное заявление Франции, в котором осуждается любое подобное заявление, которое препятствует переговорному процессу. Оно было недвусмысленным. Франция выразила свою четкую позицию», - сказал посол.

Он также прокомментировал прекращение процедуры ратификации армяно-турецких протоколов, которая была объявлена президентом Армении Сержем Саргсяном 1 марта во время заседания Совета национальной безопасности. Джонатан Лакот сказал, что Франция выразит свою позицию по этому вопросу, когда все будет выяснено.