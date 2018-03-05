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AFP: Совет ООН по правам человека принял британскую резолюцию по Восточной Гуте


Совет ООН по правам человека в понедельник принял предложенную Великобританией резолюцию с требованием о расследовании событий в пригороде Дамаска Восточной Гуте, который находится под контролем вооруженной оппозиции в осаде правительственных войск Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство France-Presse.

В резолюции СПЧ ООН содержится требование к независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии "срочно начать всестороннее расследование недавних событий" в Восточной Гуте.

В поддержку британской резолюции проголосовали 29 из 47 стран, представленных в СПЧ ООН, четыре государства высказались против, 14 воздержались.





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