ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

Евросоюз официально продлил индивидуальные санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 человек из его окружения, исключив из черного списка бизнесмена Сергея Клюева и бывшего министра юстиции страны Елену Лукаш. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

Сообщество продлило ограничительные меры против Януковича и 12 его соратников, введенные в 2014 году за "нецелевое использование государственных средств".





