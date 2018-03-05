Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения


Евросоюз официально продлил индивидуальные санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 человек из его окружения, исключив из черного списка бизнесмена Сергея Клюева и бывшего министра юстиции страны Елену Лукаш. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

Сообщество продлило ограничительные меры против Януковича и 12 его соратников, введенные в 2014 году за "нецелевое использование государственных средств".



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации