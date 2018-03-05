Грузии нет места в НАТО, заявила кандидат в президенты Бурджанадзе

НАТО не примут Грузию с нерешенными территориальными конфликтами, а проходящие совместные учения провоцируют и дразнят Россию, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Бурджанадзе была спикером грузинского парламента во времена правления страной президентом Михаилом Саакашвили. Отделившись от него, политик создала оппозиционную партию "Демократическое движение — Единая Грузия". При этом ее партия не смогла попасть в парламент по итогам выборов ни 2012, ни 2016 года. Бурджанадзе намерена бороться на президентских выборах, которые пройдут осенью 2018 года.

"НАТО никогда не примут страну, у которой на территории два нерешенных конфликта, и это ясно и четко понимают все", — заявила Бурджанадзе в интервью РИА Новости.

Она добавила, что для Грузии "вредно говорить о членстве, только потому что членство в НАТО означает отказ от Абхазии и Южной Осетии".

"Можно было бы проводить разных видов учения, чтобы тренировать грузинскую армию, например, но проводить учения, которые явно провоцируют Россию, — это ведь просто вредительство. Когда ты вводишь американские танки с американским флагом на центральной магистрали, в 500 метрах откуда стоят российские танки, это что, умно?.. Когда ты начинаешь парад ко Дню независимости американским оркестром, американской музыкой, — это показатель независимости? Или показатель того, что ты себя считаешь каким-то штатом Америки?", — заявила она.