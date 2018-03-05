Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник по всему миру, в том числе и в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 12:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Великобритании, Латвии, Эстонии и Финляндии. О сбоях также сообщают пользователи из Франции, Венгрии, Румынии, Германии, Польши, США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В России на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (44%), отправкой и получением сообщений (26%) и авторизацией (28%).



