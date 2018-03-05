Победителями парламентских выборов, прошедших в Италии в воскресенье, стала правоцентристская коалиция во главе с "Лигой" Маттео Сальвини и "Движение "5 звезд". Согласно официальным результатам, подсчет которых подходит к концу в МВД, исполняющем на Апеннинах функции избиркома, правоцентристская коалиция набирает 37%, "Движение "5 звезд" - 32%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ведущей партией в правоцентристской коалиции, в которую входит "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, стала "Лига" с почти 18%. Этот "исторический", как его назвали в "Лиге", результат почти сравнялся с количеством голосов, набранных левоцентристской Демократической партией (19%), у "Вперед, Италия" - 14%. Едва преодолевают трехпроцентный барьер "Свободные и равные", некогда вышедшие из ДП. И пока его не преодолела партия бывшего главы МИД и экс-еврокомиссара Эммы Бонино "+Европа", которая остается на уровне 2,6%.

При этом такие данные практически совпадают для нижней и верхней (Сенат) палат парламента, выборы в которые проводились по двум разным бюллетеням.

Продолжается подсчет результатов кандидатов по одномандатным округам. Пока подтверждено избрание Элены Марии Боски, ближайшей соратницы секретаря ДИ и бывшего премьера Маттео Ренци в Больцано в нижнюю палату с 41%. Согласно частичным результатам, за кандидатуру лидера "Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо в его округе в южном городе Помильяно д'Арко отдано более 70% голосов. Отдельные кандидаты от "пятизвездных" на острове Сицилия получили более 40%.





