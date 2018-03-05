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Строительство Капанского аэропорта закончится в июне


Работы по строительству аэропорта города Капан намечено завершить в июне текущего года. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил мэр города Капан Ашот Айрапетян.

“В связи со строительством аэропорта в Капане были проведены общественные обсуждения, сделано много работ и они продолжаются. Надеемся, что открытие аэропорта состоится в течение года”, - сказал мэр Капана.

В  начале предполагалось, что с аэропорта будут осуществляться только внутренние рейсы. Мэр выразил надежду на то, что полеты будут организованы также в направлении России – Минводы, Сочи, Адлер и пр.

Население города Капан около 42 тысяч человек, а региона Капан – более 48 тысяч человек.


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