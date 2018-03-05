Строительство Капанского аэропорта закончится в июне
15:03, 5 Март, 2018
Работы по строительству аэропорта города Капан намечено завершить в июне текущего года. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил мэр города Капан Ашот Айрапетян.
“В связи со строительством аэропорта в Капане были проведены общественные обсуждения, сделано много работ и они продолжаются. Надеемся, что открытие аэропорта состоится в течение года”, - сказал мэр Капана.
В начале предполагалось, что с аэропорта будут осуществляться только внутренние рейсы. Мэр выразил надежду на то, что полеты будут организованы также в направлении России – Минводы, Сочи, Адлер и пр.Население города Капан около 42 тысяч человек, а региона Капан – более 48 тысяч человек.