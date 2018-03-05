Армения либерализирует въезд граждан Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи

Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут посещать Армению без виз. Как сообщает «Арменпресс», проект решения об этом включен в повестку дня заседания правительства 6 марта.

Согласно проекту, принятие решения позволит гражданам вышеуказанных стран посещать Армению и пребывать в стране до 180 дней, освободив их от требования приобретать въездную визу. По мнению правительства, это не только будет способствовать развитию туризма, но и станет началом взаимного познавания духовных и культурно-исторических ценностей, начала и развития сотрудничества в новых областях.

Целью проекта решения является либерализация визовых отношений с Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром и Южной Кореей, способствовать росту числа посещений Армении гражданами этих стран.