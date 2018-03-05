СМИ: Сингапур отказывается от системы беспилотных поездов в метрополитене

Руководство сингапурского метрополитена (MRT) отказывается от автоматической системы управления поездами в связи с постоянными перебоями в движении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The Straits Times.

Как рассказала изданию пресс-секретарь метрополитена Тэмми Тан, первоначально оператор находился на одной из веток, где курсируют беспилотные поезда, только в часы пик и даже не в каждом составе. "Теперь было принято решение, что машинист будет в каждом поезде в течение всего времени работы MRT", - добавила Тан. По ее словам, "операторы-машинисты должны находиться в поездах не только для предания уверенности пассажирам, но и для оперативного реагирования на различные происшествия".

В Сингапуре в 2003 году впервые в мире начала функционировать одна из линий метрополитена, где курсировали исключительно беспилотные поезда. К настоящему времени открыто еще несколько подобных линий. Общая протяженность MRT города-государства превышает 200 км. Ежедневно около 2 млн человек пользуются услугами данного вида транспорта.

Согласно планам правительства, к 2030 году протяженность метрополитена составит 360 км, что превысит аналогичные показатели метро в Гонконге и Токио.