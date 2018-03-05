В преддверии 2800-летия основания Еревана будет отремонтирован парк, посвященный 2750-летию основания столицы

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, управлениям строительства и благоустройства, охраны природы, коммунального хозяйства аппарата мэрии, а также руководителю административного района Кентрон было поручено в преддверии 2800-летия основания Еревана отремонтировать парк, посвященный 2750-летию основания столицы. Другим поручением мэра будет проведена инвентаризация сооружений и памятников, созданных в рамках празднества по случаю 2750-летия основания Еревана, которые также при необходимости будут обновлены.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в преддверии 2800-летия основания столицы главному архитектору, дизайнеру Еревана, управлениям строительства и благоустройства, коммунального хозяйства аппарата мэрии, а также руководителю административного района Кентрон мэр Тарон Маргарян поручил также начать работы по окраске крыш многоквартирных жилых зданий столицы, сохраняя цветовую гармонию.