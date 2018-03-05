"Апокалипсис": британцы публикуют фото опустевших полок в магазинах

Крупные продуктовые магазины Великобритании опустели из-за проблем с поставками товаров, вызванных штормом "Эмма", как передает Арменпресс, об этом сообщает Mirror.

По данным издания, покупатели столкнулись со скудным ассортиментом в Lidl, Asda, Tesco и других супермаркетах Бристоля, Манчестера и Плимута.

Среди продуктов, которых остро не хватает — молоко, хлеб, яйца, овощи и фрукты. Представители торговых сетей обещают восполнить ассортимент, как только "по дорогам снова можно будет ездить".

Многие жители Великобритании опубликовали в Twitter фотографии пустых полок.

По данным СМИ, в воскресенье поставки возобновлены еще не были. О ситуации на утро понедельника пока не сообщается.