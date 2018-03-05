Netflix опубликовал тизер к последнему сезону "Карточного домика" без Кевина Спейси
Netflix опубликовал тизер к шестому сезону сериала "Карточный домик" (House of Cards) без Кевина Спейси. Компания выложила видео на официальном канале в YouTube, передает Арменпресс.
Главной героиней стала Клэр Андервуд, ее роль исполняет Робин Райт. Также в этом сезоне появятся Грег Киннир и Дайан Лэйн.
Шестой сезон "Карточного домика" станет заключительным. Его съемки были приостановлены в конце октября 2017 года.
Ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад, когда Рэпп был еще несовершеннолетним. Сам Спейси сказал, что не помнит этого, однако признался в гомосексуальности.
Из-за скандала компания Netflix разорвала все отношения с актером.