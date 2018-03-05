Программа железной дороги Армения-Иран обсуждена с китайской стороной

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян принял 5 марта генерального директора Управления по вопросам Евразии гражданской инженерно-строительной корпорации Китая Цзян Аймина. Компания заинтересована в проектных и строительных работах железной дороги Армения-Иран.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, Цзян Аймин отметил, что в Министерстве торговли Китая будут обсуждены возможности включения программы в проект “Один пояс, одна дорога”.

Министр подчеркнул, что программа строительства железной дороги имеет стратегическое значение и выразил готовность обсудить вопрос с Министерством торговли Китая.

Цзян Аймин, в свою очередь, добавил, после положительных итогов обсуждения они будут готовы провести технико-экономические изучения программы.

В конце встречи сторонами была достигнута договоренность по графику дальнейших работ.