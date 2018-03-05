Молодые и юные дзюдоисты проводят сбор в Олимпаване

Молодежная и юношеская сборная Армении по дзюдо под руководством главного тренера Оганеса Давтяна с 3 марта проводят учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, юноши готовятся к предстоящему розыгрышу этапа Кубка Европы в российской Туле. Турнир станет рейтинговым для юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. В беседе с пресс-службой НОКА Оганес Давтян отметил, что только после сбора будет решено, кто из юных дзюдоистов выступит в России.

"Рейтинги разыгрываются в четырех весовых категориях. Мы связываем большие надежды с нашими спортсменами. В этом году мы участвовали уже в нескольких соревнованиях, где Юрий Исраелян и Степан Дарбинян завоевали медали. Те соревнования также были рейтинговыми", - сказал Оганес Давтян.

Молодежь после учебно-тренировочного сбора примет участие в первом международном турнире этого года.