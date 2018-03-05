Негазифицированные районы Армении выбирают солнечную энергию

Негазифицированные районы Армении переходят на использование солнечной энергии. Фонд восстанавливаемой энергетики и энергосбережения Армении (R2E2), в рамках программы, направленной на повышение энергопродуктивности, за три месяца удовлетворил 320 заявок. Как сказал в беседе с «Арменпресс» директор фонда Армен Мелкикян, этой программой финансовыми компаниями предоставляются доступные кредиты для установки солнечных панелей и водонагревателей.

“Мы пытаемся решить социальные вопросы в тех регионах, которые негазифицированы. Это почти 5 процентов наших районов. Мы создали пакет за счет наших оборотных средств, работаем с кредитными организациями и предлагаем физическим лицам использовать солнечные панели и водонагреватели сроком погашения 8 лет с 7-8-процентами годовых”, сказал директор фонда.

По его словам, расчеты показали, что в случае установки водонагревателей объемом в 350 литров, в месяц надо будет выплачивать около 7 тысяч драмов. “Это почти та же сумма, что и за нагревание электричеством. Система работает хорошо, армия желающих все время увеличивается, за 3 месяца мы удовлетворили уже 320 заявок, финансирование распределяется посредством финансовых структур”, - добавил Армен Мелкикян.

Он сообщил, что они намерены продолжать и расширять программу, и обратились с этим к ряду фондов. Предусматривается также возмещение затрат многодетным семьям. “В начальном периоде это будет касаться двух регионов – Ширака и Гегаркуника. В случае успеха, попробуем развить эту сферу, одновременно помогая людям решать свои повседневные задачи”, - добавил наш собеседник.

Армен Мелкикян не исключил, что в случае наличия финансовых средств программа будет работать также на тех бенефициариев, которые, хоть и живут в газифицированных районах, но не пользуются этим топливом. Кроме того, они поставили перед собой задачу осуществления таких программ в лесных районах, чтобы люди не использовали дерево для подогрева воды.

Жители около 280 районов Армении будут иметь возможность с минимальными вложениями приобретать по льготным условиям приборы получения чистой энергии.